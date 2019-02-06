蔡英文朝天宮發紅包大排長龍 民眾高喊「總統加油」

2019-02-06 12:24

［記者黃淑莉／雲林報導］今天大年初二，總統蔡英文早上10點15分到雲林北港朝天宮上香祈福，並在廟埕發放紅包，蔡總統親切跟每一位民眾祝賀「新年快樂」，現場許多民眾高喊總統好、總統加油。

蔡總統今天早上由立委蘇治芬、朝天宮董事長蔡咏鍀、行政院雲嘉南辦公室執行長許根尉等人陪同向媽祖上香，祈求國泰民安、風調雨順，隨後到廟埕前發放紅包。

第一個領到紅包的黃先生一早7點就來排隊，拿到總統的紅包開心說，新的一年到朝天宮參拜祈求媽祖保祐，又拿到總統紅包今年一定好運連連。

昨天有網友到蔡總統的臉書留言恐嚇，雲林縣警察局今天維安工作不敢大意，動員100多名警力在場戒護，「髮臘哥」陳將才出現在現場，說要來祝賀總統新年快樂，有多名員警緊跟在一旁「看守」。

蔡總統抵達朝天宮時受到現場民眾熱情歡迎，許多人高喊「總統好」、「總統加油」，廟外等候排隊等領總統紅包的人大排長龍，發送紅包時總統逐一跟大家恭禧新年快樂，民眾也跟總統問好及加油。

蔡總統今天在現場沒有致詞，發送近千個紅包，離去前有媒體詢問，台南南鯤鯓代天府抽無國運籤的看法，總統只微笑說，「新年快樂、新年快樂」。

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