媽祖保佑視同娘家！盧秀燕初二鎮瀾宮發紅包

2019-02-06 14:30

（影音）〔記者蘇金鳳／台中報導〕今天是大年初二，市長盧秀燕與市府團隊到大甲鎮瀾宮發紅包，因為今天是回娘家，盧秀燕特親自在一個紅包袋上手繪小豬，送給排第一位的信徒，該信徒拿到盧秀燕畫的小豬紅包，覺得畫得還不錯，也為紅包內還附有1千元禮券感到幸運且開心。

今天是回娘家的日子，市長盧秀燕認為，大甲鎮瀾宮的媽祖拜佑她選上市長，也是她的娘家，便與交通局長葉昭甫兩人親手在紅包畫了小豬，且內附1千元禮券，要送給排隊領紅包1、2名的信徒。

盧秀燕一到鎮瀾宮，董事長顏清標等人陪同一起進入宮內拜拜，隨後便前排隊現場發紅包給民眾，盧秀燕發給排首位的高姓民眾，除了原有紅包一個，還有盧秀燕繪製的紅包，高姓民眾則表示，畫的蠻好看的。

排第二名則是鄭姓信徒，由交通局長葉昭甫贈送親繪的紅包袋。

盧秀燕表示，在選市長時，常常到鎮瀾宮來拜拜，鎮瀾宮果然靈驗，讓她選上市長，如同她的娘家，因此今天回娘家第一個行程就是到鎮瀾宮，也是回娘家。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/