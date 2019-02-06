徐耀昌力拱「大力支持」選總統 馬英九笑而不答

2019-02-06 14:20

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕前總統馬英九今天依循往例，前往苗栗縣通霄鎮馬家庄祭祖，並發放福卡，現場排隊超過500人，比前年沒發紅包相較人氣有所回升。而陪同的苗栗縣長徐耀昌致詞時說，「如果馬英九先生繼續在國民黨提名機制出線，希望大家要大力支持」，但馬英九則笑而不答。

馬英九從法務部長任內，就到馬家庄祭祖，在第一任總統任內也發放總統府紅包，當時馬英九人氣正旺，曾出現上萬人排隊熱潮，之後因施政滿意度下滑，排隊人數開始減少，在第二任總統執政末期，排隊人數勉強還能破千人。

不過馬英九卸任後前年首度沒發紅包，排隊人數減少只剩100多人，去年馬英九並未前往馬家庄。今年馬英九再度恢復到馬家庄祭祖習慣，改為發放寫著「諸事大吉」、印有金豬圖樣的福卡，排隊人數警方估計超過500人，人氣似乎有所回升。

馬英九致詞時除了提到與馬家庄淵源，也講到自己是第22次至馬家庄祭祖，但是對徐耀昌「做球」，馬英九都未回應。

馬英九發完福卡後，前往竹南鎮龍鳳宮祈福發福卡，現場也排了超過500人領取，在場徐耀昌同樣提到若馬英九於年底總統提名出線，再度呼籲大家支持馬英九，但馬英九同樣避而不答。

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