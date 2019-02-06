侯友宜陪鄭世維站台 市政做好選民能看到

2019-02-06 14:23

〔記者邱書昱／新北報導〕農曆年初二政治煙硝味不間斷，新北市三重區立委補選藍綠兩黨參選人拉著黨內大咖陪同站台，代表民進黨參選的余天就和蔡英文總統、行政院長蘇貞昌合體，而國民黨的鄭世維年國民黨主席吳敦義、新北市長侯友宜站台，其中蘇、侯也被媒體視為兩人去年選站的延長賽。

對此，侯友宜表示，自己是新北市長，過年期間所有宮廟都會跑透透，三重是我其中一站，最重要的心思仍擺在市政，只要努力、踏實做事，相信每位選民眼睛雪亮，會將市政支持轉化成對於參選人的支持。

侯友宜推薦鄭世維相當認真市政，希望他這種認真打拚的態度，有一天可以為三重市民服務，會給予滿滿祝福，做起事來可以有很好的表現，能讓大家看得見。

余天過年期間找來大咖的站台，鄭世維則尚未和黨內明星高雄市長合體，對此，鄭說，過年期間他要休息，年後會透過黨部跟友人會來跟他聯繫，目前還沒有接到回應。

鄭世維認為，只要以平常心，市民看到努力，選票就會投給我們，而現在也是過年休息期間，只要有空的話都會來幫忙，高雄市長韓國瑜是空戰，而侯友宜是陸戰，更是新北市的大家長，扮演舉足輕重的角色。

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