韓國瑜春節出國惹議 李四川緩頰：出國才能休息

2019-02-06 13:41

〔記者王榮祥／高雄報導〕花媽團隊、前高市行政暨國際處長陳瓊華在臉書分享，透露陳菊在高雄市長任內遇到春節，幕僚從來無法成功把她送出國，與高雄市長韓國瑜春節出國有相當對比；高市副市長李四川今出面緩頰，指台灣政治人物很可憐，只有出國才能真正休息，距離不是問題，心在高雄才重要。

陳瓊華說，每年快過年時，幕僚群都會這樣演習一次，考慮出國⋯然後喊卡、不出門了，甚至常常都到了收護照、機票已開票的「坎棧」，花媽就是可提出很多沒辦法出國過年的理由，要發紅包、要各地訪視、要去拜廟求市政平安、已答應地方人士過年去拜訪⋯，就這樣，每年春節都發一次警報、但她一次也沒出門。

陳瓊華認為，沒有法令規定市長過年一定要在自己的城市，幕僚很希望老闆休假，但剛接任的市長，眾人皆知他對高雄不熟、對市政更不熟，邀人來高雄旅遊、自己卻落跑，燈會不停出包、防疫出現破口...新手市長還是選擇遠走海外去練龜息大法，這是「藝高人膽大」還是「空嘴薄舌」？

陳瓊華臉書內容引發討論，許多網友認同花媽的用心，也有不少韓粉提出不同觀點捍衛韓國瑜。

高市副市長李四川今出面說明，對於外界批評，基本上都尊重，市長韓國瑜出國期間，兩位副市長與秘書長都有輪班，先前遇到登革熱、火警，相關單位都處理得很好，且與市長也保持聯繫，如果真有重要事情，相信市長可以馬上回國。

李四川指出，台灣政治人物很可憐，只有出國才能休息，如果他（韓國瑜）在高雄，每個人都會找他出去拜年，他自己當了35年公務員，不管政治人物或公務員，他都希望上班正常化，放假時能好好休息。

李四川說，距離不是問題，心有沒有在高雄才重要。

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