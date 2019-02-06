總統府建築百年攝影賽 蔡英文最愛門把照

2019-02-06 14:03

〔記者蘇永耀／台北報導〕總統府主建築今年適逢竣工落成一百年，為了這極具歷史紀念的盛事，總統府舉辦攝影創作比賽，一月進行評審時，蔡總統也到場觀看，從這些攝影者的創作裡，蔡英文提到她印象深刻的照片，有一張是大大的總統府門把照，這手把因為比較低，所以還要低身才能開門，不僅講究，而且還要展現禮貌謙卑的姿態。

台灣的總統府，原是日本統治台灣51年的總督府，1912年興建，歷經7年的工期，於1919年完工，是一座文藝復興式的西洋紅磚建築。中央的60公尺的高塔，則象徵權力中樞。不同於台灣一般建築物的南北坐向，坐西朝東，也看出當年日本人有著讓太陽帝國迎向東昇朝陽的政治隱喻。

從日本治台，兩蔣威權統治，直到總統民選，這座建築物也見證台灣百年政治史，近年來因推動「空間解嚴」，各項開放及展覽，總統府變得親近，不再遙不可及。

對於總統府主建築的一百年，總統府委託台灣攝影博物館文化學會舉辦「100/100總統府不一樣攝影創作比賽」，並在今年元旦首度連續24小時開放總統府進行拍攝，鼓勵大家「用影像」詮釋不一樣的總統府。

在這些攝影愛好者的眼裡，所看到的總統府，也往往可以延伸更豐富的賞閱角度。蔡總統在上月進行專業組評審會裡，也到場欣賞這些攝影者的創作。蔡英文也特別提到兩張她最喜歡照片，其中一張是英武雄壯的憲兵站立在府前的照片，另一張則是平常大家不會去注意到的總統府門把照。

蔡總統說，總統府門把都很講究的，而且門把是比較低的，所以還要低身才能開門，她說，按照攝影者的論述，這是有禮貌謙卑的姿態，只是大家每天進進出出都沒有注意到。

被問到平常會不會拍照或自拍，蔡英文也笑說，每天被人家拍了已經夠了，但自從擁有可以拍照的手機後，會在家裡拍攝靜態的動物照片。她也秀出一張所拍的愛貓「蔡阿才」看著電視裡動物頻道的背影照片，蔡英文還自豪說這張照片蔡阿才不僅看電視看得專注，而且「身材不錯」。

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