行政院神秘防空洞曝光！當年蔣經國演習避難所

2019-02-06 12:44

〔記者李欣芳／台北報導〕全國最高行政機關行政院，平日是閣揆蘇貞昌辦公處所。然而，行政院中央大樓地下室有一條鮮為外界人知的神秘通道，原來這個地下防空洞，是1970年代閣揆蔣經國演習避難之處，當時一有突發演習，蔣經國就率閣員躲進防空洞避難。記者實地走訪這條神秘通道，果然別有洞天。

「小心頭部！」在行政院公共關係處參議張文釋的引導下，記者實地查訪這條平常沒有對外開放的低矮坑道，張文釋一路上提醒記者，小心別撞到頭。因為要走這條神秘通道，其實有點操，一路上要低頭彎腰，時而蹲著，甚至跪著、半蹲才能行進。

行政院中央大樓包括地下室的神秘防空洞，是在1930年代建造，1941年啟用，全場800公尺。這條坑道有兩個出入口，一個是位於中央大樓正門要進到大禮堂的側門旁邊的準備室，另一個則是在中央大樓後面的警衛休息室旁。

從大禮堂側門入口進入防空洞，地下通道特別標示區「長官區」，這是供行政院副秘書長以上的長官避難處，另一邊沒標示的則是政院一般公務員避難區。當年因擔心防空警報響起，人員太多進入導致動線混亂，因此分兩區避難，一旦空襲警報響起，通常一待就超過半小時，氣氛緊張。

1970年代，一有突發演習，時任行政院長蔣經國就會帶著全體官員躲進防空洞避難，這個防空洞最高不到170公分，最低僅約70公分左右，目前防空洞已經改為管線空間，不再供演習避難之用。

如此低矮的防空洞要如何避難？曾有建築專家提出疑問，指早期要設防空避難處，理論上不應該設這麼低，以現行高度實在很難在裡面快速行走，並不符合人體工學，因此懷疑這個防空洞的底部應該有被墊高過，不過，行政院表示，因難以取得原始建造設計圖等資料，已無從考證。

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