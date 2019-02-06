談民進黨2018敗選 柯文哲自稱居中關鍵人物

2019-02-06 13:18

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市長柯文哲在今晚播出的電視節目提到，民進黨2018大敗的兩個原因，一是韓流，另一是白綠分手，而這兩原因其實重疊，並暗指自己是居中關鍵的人物。柯說，「他們（民進黨）不要理我就好，非得把我幹掉，連台中、高雄都丟了」，更直指這是用「癌症治療」的概念來看政治。

在5日晚間播出的預錄電視節目，柯拿著粉筆在白板寫下理論，全程搬出科學理論暢談政治，角色宛如老師，而主持人陳雅琳、台北市政府副發言人「學姊」黃瀞瑩，兩人在台下當起學生，聆聽柯老師「授課」。

對於蔡政府的年金改革，柯文哲說，問題癥結在於內部問題外部化，如同細胞膜破裂後，而引發嚴重發炎反應，「這就是沒有讀科學，從事政治的後果」。

柯文哲說，改革最大困難，就是舊的事物要安靜退場，像中部某縣市，敬老金增加1000元，人民不會太有感，可是如果突然在拿東西沒有了，就會引起強烈反彈，代表社會福利「易放難收」。

柯文哲說，中國和台灣一通，交通方便後造成「磁吸效應」，為何日本、韓國不怕磁吸效應，而台灣怕？他指原因在於「同文同種」。柯也說，台灣、中國歷經百年隔絕，「有一天突然通了後，他們不知道他們不一樣，接觸以後才知道」。

柯提到，「我是台灣人」的意識，從1988年後才急速上漲，而台獨意識是在馬英九時代上漲，「因為大家不喜歡馬英九」；陳雅琳隨後舉著蔡英文的人像，那最近會下降，是因為她嗎？柯則低頭未應答。

柯文哲還說，台灣、中國要彼此隔離很困難，台灣只有加速突變的速度，“we must be different”，才能維持我們是新品種，因此「創新是唯一的出路」。

對於兩岸關係的光譜，柯文哲在白板寫下逐一寫下各主張，包括「統一」、「九二共識/一國兩制」、「兩岸一家親」及「一邊一國/台獨」。不過當柯寫到「兩岸一家親」時，卻寫成「兩岸一家『鄉』」，黃瀞瑩眼見連忙糾正錯字，陳雅琳則笑稱「愈來愈窄」。

柯文哲說，主張台獨者只有打兩岸一家親，不打其他兩岸關係的光譜；隨後出示近期美麗島民調，有關分析蔡英文、朱立倫及柯文哲參選2020總統大選，柯說，自己跟朱立倫支持度，在深藍地區「相安無事」，「我們競爭不同食物及領地」。

柯也主動提及，民進黨2018大敗的兩個原因，一是韓流，另一是白綠分手，而這兩個原因其實重疊，並暗指自己是居中關鍵的影響人物。

隨後話鋒一轉，柯又以醫學觀念談政治，指以前治療癌症是「除惡務盡」，後來變成「與敵共存」，不消滅但也是活10幾年，且生活品質比之前更好，後來啟發他的就是「除惡『勿』盡」。

談到參選2020總統機率，柯文哲又開始顧左右而言他，最後稱「6月再問我就好」。陳雅琳追問，2014、2018相比，柯的得票率少了27萬，信心從何而來？柯則回覆，歷史是少數人創造的，「你這樣問我2014也不用選」，”We can do something impossible.”

被問到兩岸關係的未來問題，柯文哲僅說「佛曰不可說」，不要追究幾百年後的事情，指以色列、巴基斯坦爭執300多年，依舊沒解決。對於賴清德、蔡英文誰適合當總統，柯文哲再說「佛曰不可說」，並無正面回應。

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