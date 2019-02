談民進黨2018敗選 柯文哲自稱居中關鍵人物

2019-02-06 13:18

〔記者周彥妤/台北報導〕台北市長柯文哲在今晚播出的電視節目提到,民進黨2018大敗的兩個原因,一是韓流,另一是白綠分手,而這兩原因其實重疊,並暗指自己是居中關鍵的人物。柯說,「他們(民進黨)不要理我就好,非得把我幹掉,連台中、高雄都丟了」,更直指這是用「癌症治療」的概念來看政治。

在5日晚間播出的預錄電視節目,柯拿著粉筆在白板寫下理論,全程搬出科學理論暢談政治,角色宛如老師,而主持人陳雅琳、台北市政府副發言人「學姊」黃瀞瑩,兩人在台下當起學生,聆聽柯老師「授課」。

對於蔡政府的年金改革,柯文哲說,問題癥結在於內部問題外部化,如同細胞膜破裂後,而引發嚴重發炎反應,「這就是沒有讀科學,從事政治的後果」。

柯文哲說,改革最大困難,就是舊的事物要安靜退場,像中部某縣市,敬老金增加1000元,人民不會太有感,可是如果突然在拿東西沒有了,就會引起強烈反彈,代表社會福利「易放難收」。

柯文哲說,中國和台灣一通,交通方便後造成「磁吸效應」,為何日本、韓國不怕磁吸效應,而台灣怕?他指原因在於「同文同種」。柯也說,台灣、中國歷經百年隔絕,「有一天突然通了後,他們不知道他們不一樣,接觸以後才知道」。

柯提到,「我是台灣人」的意識,從1988年後才急速上漲,而台獨意識是在馬英九時代上漲,「因為大家不喜歡馬英九」;陳雅琳隨後舉著蔡英文的人像,那最近會下降,是因為她嗎?柯則低頭未應答。

柯文哲還說,台灣、中國要彼此隔離很困難,台灣只有加速突變的速度,“we must be different”,才能維持我們是新品種,因此「創新是唯一的出路」。

對於兩岸關係的光譜,柯文哲在白板寫下逐一寫下各主張,包括「統一」、「九二共識/一國兩制」、「兩岸一家親」及「一邊一國/台獨」。不過當柯寫到「兩岸一家親」時,卻寫成「兩岸一家『鄉』」,黃瀞瑩眼見連忙糾正錯字,陳雅琳則笑稱「愈來愈窄」。

柯文哲說,主張台獨者只有打兩岸一家親,不打其他兩岸關係的光譜;隨後出示近期美麗島民調,有關分析蔡英文、朱立倫及柯文哲參選2020總統大選,柯說,自己跟朱立倫支持度,在深藍地區「相安無事」,「我們競爭不同食物及領地」。

柯也主動提及,民進黨2018大敗的兩個原因,一是韓流,另一是白綠分手,而這兩個原因其實重疊,並暗指自己是居中關鍵的影響人物。

隨後話鋒一轉,柯又以醫學觀念談政治,指以前治療癌症是「除惡務盡」,後來變成「與敵共存」,不消滅但也是活10幾年,且生活品質比之前更好,後來啟發他的就是「除惡『勿』盡」。

談到參選2020總統機率,柯文哲又開始顧左右而言他,最後稱「6月再問我就好」。陳雅琳追問,2014、2018相比,柯的得票率少了27萬,信心從何而來?柯則回覆,歷史是少數人創造的,「你這樣問我2014也不用選」,”We can do something impossible.”

被問到兩岸關係的未來問題,柯文哲僅說「佛曰不可說」,不要追究幾百年後的事情,指以色列、巴基斯坦爭執300多年,依舊沒解決。對於賴清德、蔡英文誰適合當總統,柯文哲再說「佛曰不可說」,並無正面回應。

