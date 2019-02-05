12年從沒成功把花媽送出國過年 前高市府官員曝原因

2019-02-05 18:49

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜上任1個月多，就傳出春節攜家帶眷到國外旅遊；前高市府官員陳瓊華今天在臉書透露，12年來，從沒成功把花媽送出國過年，每回都因花媽放不下公務而喊卡，兩相對比，讓網友不勝唏噓。

韓國瑜從小年夜起連續6天，未排公開行程，直到初五晚間才會參加愛河燈會開幕，傳出他一家人前往印尼峇里島旅遊，想趁年假好好休息、睡覺，如同他之前說的「過年要靜靜的老烏龜，練龜息大法。」

前高市府行政暨國際處長陳瓊華，今天在臉書分享一段花媽過年的故事。她說，多年前，她到陳菊辦公室報到後的第一個任務，就是「送市長春節出國」，提了很多行程建議、連同行的旅伴團都組好了，但終究喊卡，因為陳菊放不下公務。

陳瓊華說，甚至常常到了收護照、機票已經開票的時候，陳菊提出她沒辦法放心出國過年的理由，例如：要發紅包、要各地訪視、要去拜廟求市政平安、要注意燈會、已經答應地方人士過年去拜訪。

陳瓊華回憶，以前過年留守高雄，經常陪陳菊從小年夜跑行程、除夕瘋狂發紅包、初一凌晨大廟敲鐘，然後展開進廟敬拜、逐途發紅包的鐵人行程，到初五、六開工。

直到2016年，市府團隊也10年各諳崗位了，大家想「這次過年老闆總可以出門了吧？」但飛機到了澳洲布里斯本，傳來大年初一凌晨震央在高雄，但影響最大是台南地震消息，陳菊立即決定回台灣。

陳瓊華說，她永遠記得陳菊很慎重看著大家說：「不要誤判，地震跟風災不一樣，這幾天都會有變化。」陳菊後來堅持不要任何人陪她回台灣，她說：「大家都是自費來休假的，我有責任要回去，你們繼續走，不要因為我影響。」

陳瓊華強調，沒有法令規定，市長過年一定要在自己的城市，她當幕僚時，也很希望老闆休假。但剛接任的市長，眾人皆知他對高雄不熟、對市政更不熟，邀人來高雄旅遊，自己卻落跑，防疫出現破口（指高雄出現第一例本土登革熱），新手市長還是選擇遠走海外去練龜息大法，這是「藝高人膽大」還是「空嘴薄舌」？！

陳瓊華說，她平常心分享近距離看到一位民選首長（指陳菊）怎樣對自己城市的「走不開腳」、「一心懸念」、「念茲在茲」、「無法放下」，這無關反韓，這是聽到新手市長就這樣放下一個城市走人的新聞時，一位12年來從沒成功把老闆送出國過年的幕僚，下巴快掉下來的心情。

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