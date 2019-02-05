小英竹市香山財神廟祈福發紅包 現場加油聲不斷

2019-02-05 18:08

［記者洪美秀／新竹報導］總統蔡英文今天大年初一下午4點半到新竹市香山區財神廟祈福及發紅包，包括民進黨立院總召柯建銘與新竹市長林智堅都陪同，蔡英文祝賀大家新年快樂，而排隊領總統紅包的人潮也沒斷過，近2000個紅包發了50分鐘以上，顯示蔡英文的人氣有逐漸上升回暖跡象。

總統蔡英文傍晚4點半抵達香山財神廟，在參拜祈求國泰平安後，即開始發紅包，由於排隊人潮太多，光是發紅包，就發了近50分鐘，直到傍晚5點15分離開，人潮都未散，這也是蔡英文總統第二次到香山財神廟發紅包，今天廟方預估有超過2000人排隊領紅包，是去年的2倍，民眾讚聲及加油聲不斷，蔡英文全程笑容滿滿，看到排隊人龍，心情也開心起來，還特地跟長輩及小孩問候，顯示人氣攀升。

香山財神廟副主委陳可欣說，這是蔡英文總統第二次來發紅包，人氣紅不讓，而香山財神廟也有發財錢母，加上有總統蔡英文加持，大家一定金豬年發大財。

此外，初四和初五也有黃金財神等你拿，3次聖筊帶回家的活動，歡迎信眾來迎財神，發大財。

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