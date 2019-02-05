蔡英文桃園發福袋人氣夯 鐵粉開心排了6小時搶第一

2019-02-05 17:58

〔記者李容萍／桃園報導〕蔡英文總統大年初一展開春節參香行程，今日下午2時50分許，由桃園市長鄭文燦陪同，前往桃園市八德三元宮參拜及發放「祝福滿滿」新年福袋，受到3000多位民眾熱情歡迎，現場民眾高喊「小英，我愛妳」、「小英加油」、「小英小英、連任連任」，讓蔡英文邊發福袋嘴角上揚、還幾度揮手致意，直說「八德鄉親好熱情」。

家住新北市林口區的邱先生表示，聽到蔡總統要到桃園市八德區老家附近的三元宮發福袋，家人就開始規劃，今天一早先到各廟宇上香參拜，9時不到，一家7人就到廟前排隊，果然搶到第一名，原本就蠻欣賞蔡總統的他，日前在蔡總統宣示台灣主權時印象深刻，立即被圈成鐵粉。

也是三元宮主任委員的桃園市議員呂林小鳳表示，蔡總統魅力果然無法擋，現場至少有3000位民眾排隊要領福袋，蔡總統約在3時40分結束行程離去，發出約1500個福袋，剩下1000個福袋由廟方代為發送，最後甚至還不夠，可見蔡總統的高人氣。

蔡英文參香行程從台北市起跑，初一參拜北市覺修宮、指南宮、新北市義天宮、桃園市三元宮及新竹市財神廟，初二前進雲林朝天宮、嘉義奉天宮、嘉義市文財殿、台南市慶安宮、高雄市關帝廟，初三回到屏東老家，一路從福安宮、德隆宮，再北上彰化天后宮及南投恆吉宮，初四參拜台中大甲鎮瀾宮、苗栗拱天宮及新竹縣義民廟，共計17個行程。

蔡英文下午也在臉書PO文表示：「我相信，國家的運勢取決於全體國民，新的一年，只要我們上下一心，勇猛精進，台灣一定就會好運向前行！」

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