化身總鋪師 蔡英文今年跟「他們」一起做年菜

2019-02-05 16:48

〔記者蘇芳禾／台北報導〕蔡英文總統在農曆年前與台北市和平實驗國民小學的小朋友們一起化身「總鋪師」做年菜，媒體問到小朋友要不要邀請總統去家裡吃年夜飯，蔡英文則是笑著幫小朋友們解圍說「不要嚇他啦」，還虧媒體「這些叔叔阿姨都不知道要問你們什麼」，做完年菜後樂發小紅包給一起辛勤工作一上午的小小廚師們。

蔡英文過去很喜歡在家下廚宴客，不少政治人物和記者都到她家吃過飯，用這種輕鬆的方式跟賓客搏感情。

「總統好！」台北市和平實驗國小9名小朋友在學校的廚藝教室，與蔡總統一起做年菜，蔡英文也細心先幫小朋友們噴上清潔消毒液，一起製作台灣家庭各種最夯的年菜，包括蘿蔔糕、櫻花蝦米糕、清燉獅子頭、烏魚子、春捲、香菇雞湯。

首先是家家戶戶都會準備的蘿蔔糕，小廚師依序把蘿蔔糕所需的材料放進模具，接著蔡英文展現刀功，將烏魚子依序切成薄片與蒜苗擺盤。進行到米糕時，蔡英文和小廚師們合力將米糕搗散，並且加入拌炒過的食材，最後撒下大把櫻花蝦送入蒸籠。製作清燉獅子頭時，蔡英文也虧小廚師們，捏出來的獅子頭大小好像都不太一樣。

「上菜囉！」蔡英文和小廚師們一起在滿桌食物前接受媒體訪問，問到最想吃哪道菜，蔡英文想想說「蘿蔔糕」，幕僚也透露，今天製作的清燉獅子頭是蔡英文的私房菜。而問到小朋友們，蔡總統長得跟電視上一不一樣？小朋友們紛紛回「一樣」，蔡總統則笑說，「他們的答案都很政治、蠻正確的」，讓在場的民眾都笑彎腰。

到了壓軸的發紅包時間，小小廚師們紛紛說出「豬事順利」「豬年好運」「金豬報喜」開心領取總統紅包，並且一一跟總統合照。

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