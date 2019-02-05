過年也要防疫！蘇貞昌抱維尼 要中國「別互相傷害」

2019-02-05 16:52

〔即時新聞／綜合報導〕今天是大年初一，行政院長蘇貞昌在向民眾拜年之餘，也不忘宣導非洲豬瘟防疫。在講話的同時，蘇貞昌還抱著1隻小熊維尼，讓網友大笑「維尼會氣pupu」。

行政院長蘇貞昌今日在臉書發布了一支拜年影片，影片開頭蘇貞昌模仿知名網紅理科太太的口吻，先是問候大家「嗨，大家今年過得好嗎？」並祝福民眾今年可以「豬事順利」。

接下來話鋒一轉，蘇貞昌用堅定的語氣宣導台灣目前對於非洲豬瘟的防疫措施，「1月25日起，拒絕繳交罰款的外籍旅客，禁止入境」，更呼籲民眾如果看到死豬，記得撥打通報電話0800-039-131，一起守護台灣2000億產值的豬肉產業。

最後，蘇貞昌抱起了1隻常被拿來影射中國領導人習近平的小熊維尼，不忘向中國政府喊話「請中國加強防疫、告知疫情，鄰居應該互相幫助，而不是互相傷害」。在講到「中國政府」這4個字的時候，鏡頭還特別特寫了小熊維尼。

網友除了祝福蘇貞昌新年快樂之外，紛紛忍不住大笑「維尼會氣pupu」、「那隻維尼hen故意」、「道具是誰準備的啊XDDD」，不少網友都認為，防疫豬瘟相當重要，政府在這件事上「囉嗦」是必要的。

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