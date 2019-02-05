王世堅嗆柯P「惡靈惡靈放過2020」 馬郝也中槍

2019-02-05 16:35

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市長柯文哲與北市議員王世堅堪稱「死對頭」，兩人履互槓，連過年也不例外。柯在昨播出的網路節目預告片段揶揄王，王也反擊；柯今對此不多談，七回「阿彌陀佛」，王回批柯把「阿彌陀佛」當武器，逃避市政監督，並指柯「魔化程度太深」，喻柯為「惡靈」，更要「惡靈惡靈放過2020」（意指2020總統選舉）。

柯文哲春節頻於網紅節目搶曝光，其中在昨發布「老天鵝娛樂」預告片段，柯被指定製作一杯「王世堅果飲」，柯揶揄「吃了一定會烙賽」，王聽聞反酸，他自小綽號是「王世堅『蚵』仔煎」，「我們可能是命中注定，注定柯文哲要被我『煎』」。柯今上午赴松山慈祐宮發放平安小燈受訪時，聽聞此事七回「阿彌陀佛」，強調過年要說好話。

王世堅今下午受訪說，若要評比台北市歷任三任市長，包括馬英九、郝龍斌及柯文哲，王直言，馬跟柯在壞的程度都是A+++級（最高等級）；郝則是懶、笨，壞的程度只有B+。

而外界多視柯文哲為2020總統選舉熱門人選，且柯組黨傳言不斷，王世堅今將柯比喻為「惡靈」，要「惡靈惡靈放過2020」，放過善良厚道的台灣人。

對於柯文哲以「阿彌陀佛」回應，王世堅反批柯把「阿彌陀佛」當武器，拿來修理「柯黑」，好逃避市政監督；他說，自己一直想引出柯文哲的善念，但沒辦法，「因為柯文哲的魔化程度太深」。

談到高雄市長韓國瑜與柯文哲的分別，王表示，韓不邪惡，且韓在待人處事上，都很謙卑，不像柯如此狂妄。王也提到，韓的人氣仍會一路領先柯，因為「韓出於柯，更勝於柯」。

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