不因沒有籤就原地踏步！蔡總統：國運取決於全體國民

2019-02-05 15:27

〔記者楊淳卉／台北報導〕今天是大年初一，許多廟宇抽出國運籤，總統蔡英文今天表示，國家的運勢取決於全體國民，新的一年只要上下一心，勇猛精進，台灣一定就會好運向前行。

蔡總統也在臉書上貼出包括減稅、基本工資調漲等多項政策，以「金豬報喜慶減稅」的春聯形式，回顧全民打拚的成果。

總統府發言人張惇涵表示，所謂「知易不占，善易不卜」，不同廟宇抽出不同的籤詩，正代表著台灣民俗的多元樣貌，也是民主台灣的多元信仰表現。

張惇涵表示，一個國家的運勢，在於全體國民的共同努力，不會因為抽到好籤而鬆懈，不會因為抽到壞籤而氣餒，也不會因為沒有籤就原地踏步。

張惇涵說，就像蔡總統祝福國人的「勇猛精進」，勇猛精進的下一句是「志願無惓」，本意就是要不斷勤奮修行。只要全體國人團結一致，就能持續勇猛精進，讓台灣勇敢自信向前進。

張惇涵也補充，今天是大年初一，蔡總統的臉書和Line也準備好滿滿的政策福袋，新的一年，大家也一起來回顧一下全民打拚的成果：金豬報喜慶減稅；豬年富貴工資漲；恭喜發財做公益；賀歲平安國道安；萬象更新觀光棒；年年有餘債務降；國泰民安三堅定；安邦治國護主權。

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