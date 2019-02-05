「辣台妹加油！」蔡英文新北拜廟 支持者加油打氣

2019-02-05 15:14

〔記者邱書昱／新北報導〕農曆大年初一，蔡英文總統今天下午來到新北市三重區義天宮參拜，現場支持者高喊加油外，自製「辣台妹加油！」、「蔡英文總統連任成功」牌子，更有民眾送上卡片打氣。蔡英文在致詞時表示，從初一到初四將走遍全台18處宮廟，替國家祈福，新的一年執政團隊走出來和人民在一起，市政更有感。

蔡英文一早到台北市覺修宮參拜完後，下午直奔新北市三重區義天宮，投入該區立委補選的余天也陪同到場，不少民眾排隊領取總統的紅包袋。蔡英文說，從初一到初四，將走遍全台18處宮廟，替國家祈福、國泰民安、經濟繁榮。

她也向民眾說，新的一年會更努力，執政團隊也會走出來和人民在一起、貼近民意，市政更有感，祝福全體國民與執政團隊一起勇猛精進。

與此同時，突然有抗議民眾吼叫，直喊「有人往生了，蔡總統知道嗎？」蔡英文鎮定地說，「我知道，我們大家替他來禱告。」隨後該名男子遭到維安人員帶離。

致詞結束後，蔡英文逐一發送紅包給民眾，不忘祝福新年快樂，現場支持者加油之餘，更有民眾送上卡片寫到，「看到您的堅定與努力，致使國際給我們越來越多支持，幸好我投票給您了。」

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