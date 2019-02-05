是否組黨？柯文哲：一直在想啊

2019-02-05 14:07

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市長柯文哲在今天播出的網路節目中，談到自己選舉僅險勝，還推人參選北市立委補選，他說，「沒辦法啊，反正那裡有個缺」；至於組黨謠傳不斷，對比柯之前態度不明朗，他毫不猶豫說「一直在想」；至於黨名，他說，名字不重要，重要的是內容。

柯文哲過年期間積極在網紅節目搶曝光，在今天中午12時播出的「老天鵝娛樂」完整片段中，柯與台北市政府副發言人「學姊」黃瀞瑩一起做年菜，五道料理名稱多以政治人物姓名諧音命名，分別是開運昌隆「回鍋酥蒸鯧」、吉祥如意「義腸施鹽窯烤柯pizza」、新春轉運「白賊義大利麵」、年年有餘「文炙豆酥高嘉魚」、以及健康長壽「王世堅果飲」。

當唸到健康長壽「王世堅果飲」，柯馬上說，「吃了一定會烙屎的啊，還會上吐下瀉勒」，惹得現場笑聲不斷，隨後又補一句，「我有騙你嗎？我有失言嗎？沒有吧！」

柯首先做起「義腸施鹽窯烤柯pizza」（「異常失言」諧音），暗指柯文哲常失言），被問到此刻2018台北市長候選人丁守中在幹嘛？柯說，睡覺。至於丁守中、王世堅及姚文智，從3人挑選會帶誰去旅行？柯說，「決定自己一個人去，哪一個都不好」。

談到喜歡吃哪種蔬菜？柯指「空心菜那類」；被問是否意有所指總統蔡英文，柯則說，沒有。

隨後柯文哲拿起油瓶倒油，繼續製作披薩，只見油瓶上貼著「賴清得意的一天」的字眼，以及賴清德眼睛被蒙起來的照片。在場人員問柯，賴清德曾稱勞工月薪平均近5萬一事，柯哈哈大笑，節目背景穿插王世堅在議場質詢柯文哲的聲音「柯市長，你這個心態很可惡欸」，柯聞後回應，「本來好好的心情，聽到他這種背後靈的聲音」。

在場人員提問市長選舉險勝，怎麼好意思推人出來選立委？柯說，「沒辦法啊，反正那裡有個缺」，隨後言談被後製消音註明「母湯」（不可以的台語）；連黃瀞瑩在旁都指著柯說，「這一題要再重答一次」，柯改口說，「反正有機會就試看看」。

談到是否有要組黨，柯立即回應，「一直在想啊」；至於黨名，他則說，名字不重要，內容比較重要。

至於從政後認為最難纏的政治人物，柯說，沒有，隨後背景又穿插王世堅在議場質詢的影音片段「我問你啊！柯市長」，柯則說「不要理他就好」。

柯文哲隨後把製作披薩的麵團捏出「台灣」的形狀，隨後抹上紅醬，戲稱這就是「抹紅」，隨後更說，「以我的經驗，之後就抹黃、抹黑，因為他們也想不出什麼好方法，只有這一招對付我而已」。

談到前北市都發局長林洲民離職原因是否與大巨蛋有關，柯在片中僅說，「不是啦，哪裡是那個」。

日前「口譯哥」趙怡翔人事案引發議論，柯對此說，他一直搞不清楚，若是政務官就政務官，若是事務官就事務官，「我覺得很奇怪，是就是，不是就不是，我們當醫生就是吼，以簡化繁，我們的專長就是把複雜的東西變成簡單的東西；我發現那些唸法律系的，他們專長就是把簡單的東西，變得很複雜」。

完成披薩料理後，柯文哲拿著披薩滾輪刀切披薩，在場人員戲稱是在「撕裂台灣」，他則笑回，「這叫決戰中台灣」，並給自己的成品命名為「滿滿的台灣價值pizza」。

最後製作「王世堅果飲」時，柯先按步驟把堅果敲碎，邊敲更邊用拳頭敲說「拳頭」，再揶揄「哪有這麼笨的？」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/