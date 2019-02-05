大年初一鵝鑾鼻保安宮發喜糖 王金平：參選總統會找韓國瑜幫忙

2019-02-05 13:29

〔記者葉永騫／恆春報導〕前立法院長王金平大年初一從台灣最南端的鵝鑾鼻出發為參選總統暖身，王金平表明，因緣到了就會宣佈參選，如果參選會找韓國瑜幫忙，今天到鵝鑾鼻保安宮祈福並發送喜糖給民眾，祝賀大家新年快樂，而到場的支持者則高喊「凍蒜」。

大年初一王金平到台灣最南端的鵝鑾鼻保安宮祈福，祈求台灣平安、兩岸平安、全國國民平安，並發送喜糖給參拜的民眾，受到鵝鑾鼻保安宮副主委李梅菁等廟方人員的熱烈歡迎，並送給王金平一顆刻寫「水到渠成」的椰子。

王金平表示，參選總統要等待因緣，因緣到了就會水到渠成，水來了、渠就成，因緣成熟了就會宣佈，對於是否找高雄市長韓國瑜搭配或幫忙，他說，只要參選會找韓國瑜幫忙，而目前就已經在合作發展台灣的經濟，尤其是高雄市的經濟，一旦他宣佈參選，韓國瑜幫忙就是合作，對於是否搭配參選副總統則未正面回答。

隨後王金平在參拜神明後也發送喜糖給到場的民眾，許多支持者也高喊王院長「凍蒜」、王總統「凍蒜」。

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