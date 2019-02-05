郭文貴踢爆共產黨機密文件 中國最憂心蔡英文否定九二共識

2019-02-05 12:57

〔即時新聞／綜合報導〕中國流亡富商郭文貴，在除夕夜展開長達5小時「爆料春晚」，隱隱然與央視春晚對打，一同出席的還有美國白宮前幕僚長班農，以及郭文貴助理凱琳。郭文貴在節目中透露自己掌握了共產黨的機密文件，顯示中國最擔心的就是蔡英文否定九二共識。

「爆料春晚」進行了3小時之後，郭文貴拿出一份名為「中共中央辦公廳關於成立反分裂活動監察工作領導小組的決定」的機密文件，指出蔡英文當上總統他們（指中國）很緊張，擔心蔡英文否定九二共識，這顯示蔡英文並沒有被「藍金黃（藍是網路輿論、金為金錢收買、黃指美女色誘）」。

郭文貴又說，馬英九當總統時中國並不擔心，因為他支持九二共識，這顯示國民黨大部分都是叛台賊，都被「藍金黃」了，完全是「王八蛋」、「不要臉的東西」。

該份文件發布日期為2016年1月19日，主要是要監控蔡英文2016年當選後的台灣局勢，監視日期直到2017年5月19日為止。郭文貴指出，這正好證明了在蔡英文當選之前，共產黨完全不擔心台灣會推翻九二共識，但小英當選後中國就急了，連忙成立監控小組。

郭文貴還表示，對台統戰單位基本上已經沒有政治局了，目前是國安委掌控的國情局、國關局、國金局在協調。郭文貴說，中國對香港是「以黑治港」，對台灣則採取了全面監控的方式，對台灣的滲透可說是非常嚴重，不過台灣人都沒怎麼察覺到。

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