李凈瑜赴美救夫 獲邀出席川普國情咨文發表

2019-02-05 12:42

〔記者楊淳卉／台北報導〕台灣人權工作者李明哲遭中國秘捕，並以「顛覆國家政權罪」判刑5年。李明哲妻子李凈瑜昨天抵達華府，希望尋求國際聲援，讓中國早日釋放李明哲。她今天獲聯邦眾議員史密斯邀請，將出席明晚美國總統川普在國會的國情咨文發表。

李凈瑜去年12月控訴丈夫李明哲在獄中遭非人道待遇，中國方面隨後禁止她探監3個月。為了尋求國際聲援，李凈瑜昨天抵達華府，尋求國際奧援。

李凈瑜一行今天拜會美國國家民主基金會（National Endowment for Democracy，NED）總裁葛希曼（Carl Gershman），也計劃前往美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）拜會。

陪同李凈瑜赴美的「台灣關懷中國人權聯盟」理事長楊憲宏表示，李凈瑜已獲史密斯（Chris Smith）邀請，將出席明晚川普在國會的國情咨文發表，彰顯美國對台灣人權遭受侵害的關切。

楊憲宏表示，國情咨文是美國非常重要的國家儀式，也是美國總統對於維護美國主權，就未來將執行的重大政策在國會進行報告。美國國會也會邀請非政府官員參與，邀請對象不限定美國人，一旦被邀請出席，就代表受到美方重視。這也是美國外交相當重要的一環，而出席者都會被列在國會的正式紀錄中。

楊憲宏表示，這趟到華府尋求援助是基於「台灣關係法」。根據台灣關係法第2條第3款，台灣民眾人權受到損害時，美國政府應予以關切。

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