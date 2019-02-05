蘇貞昌初一拜廟祈福 國家好執政就會好

2019-02-05 12:31

〔記者邱書昱／新北報導〕今天是農曆大年初一，行政院長蘇貞昌與新北市長侯友宜今天不約而同都到新北市板橋區接雲寺參拜，外界關心2020年總統大選，媒體詢問蘇貞昌是否替蔡英文總統祈福，他說，最重要的是祈求國泰民安，國人健康順利，「希望整個國家好，執政、蔡總統就一定會非常好。」

率先到場參拜的蘇貞昌，上香祈求國泰民安、家庭圓滿。面對媒體的提問，他強調，重要的是祈求國泰民安，所有國人同胞都能健康、順利、大家圓滿，「還是希望整個國家好，執政、蔡總統就一定會非常好。」

至於蘇貞昌如何看待敵對陣營國民黨內的太陽們，他說，因為要爭取機會，不論在哪一個黨，其實也是民主常態。

隨後到場的侯友宜，也被媒體問到對藍營內太陽的問題，他認為，心中只要記得人民需要什麼、要為人民做的是什麼，而不是期待需要投給誰，面對人民期盼選出新的領袖，自己身為最大直轄市首長，最大願望就是把新北市政做好、做出成績，人民就會用行動給予支持。

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