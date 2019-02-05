盧秀燕連拜4宮廟發紅包 祝福民眾心想事成

2019-02-05 13:04

〔記者張菁雅／台中報導〕今日是大年初一，台中市長盧秀燕上午陸續到4間宮廟發送春節小紅包，今年小紅包以客家花布與富貴牡丹花等意象設計，含有1元硬幣，代表「一元復始」，盧秀燕也祝福民眾新年快樂，希望每個人在新的一年都能心想事成、賺大錢。

盧秀燕今天接連到東區樂成宮、中區萬春宮、北區元保宮、南屯區萬和宮參拜，並發放新春小紅包，現場等待領取紅包的民眾大排長龍，也有許多人和她合照。盧秀燕也祝福大家新年快樂，希望每個人都能心想事成、賺大錢，她並祈求國泰民安，盼台中經濟發展得更好。

市府指出，今年春節小紅包以客家花布與富貴牡丹花等意象設計，裡頭的金豬小卡含有1元硬幣，代表「一元復始」、「百業豐收賺大錢」的吉祥意義，並象徵盧秀燕上任後，帶領市府團隊推動「台中富市3」新興經濟政策，成為今年的首要目標，盼為市民帶來富貴喜氣及富足生活。

另外，盧秀燕明日上午8時30分開始，將至大甲鎮瀾宮、豐原慈濟宮、太平太和宮等宮廟參拜，同時發送紅包。

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