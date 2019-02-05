小英春節參拜發福袋 民眾熱情高喊「總統加油」

2019-02-05 12:07

〔記者楊淳卉／台北報導〕總統蔡英文今展開春節參香行程，初一上午來到台北覺修宮參拜及發放新年福袋，受到民眾熱情歡迎。現場民眾高喊「總統加油」，還有民眾拿著寫著「小英辣台派」、「辣台妹」、「小英總統2020不能沒有你」手舉牌相挺。蔡總統準備離開時，也展開笑容向支持民眾揮手致意。

蔡英文初一參香行程首站來到覺修宮，並有民進黨主席卓榮泰、內政部長徐國勇、民進黨新科立委何志偉陪同參拜。蔡總統抵達覺修宮時，受到民眾熱烈歡迎，民眾高喊「總統加油」等歡迎蔡總統，還有民眾拿著蔡總統所著《英派》希望能給蔡總統簽名。

蔡總統參香行程初一從台北市開始起跑，從早到晚參拜北市覺修宮、指南宮、新北市義天宮、桃園市三元宮及新竹市財神廟，初二前進雲林朝天宮、嘉義奉天宮、嘉義市文財殿、台南市慶安宮、高雄市關帝廟，初三則回到屏東老家，一路從福安宮、德隆宮，再北上彰化天后宮及南投恆吉宮，初四參拜台中大甲鎮瀾宮、苗栗拱天宮及新竹縣義民廟，共計18個行程。

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