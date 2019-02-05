王不見王 盧秀燕、林佳龍先後至樂成宮參拜

2019-02-05 12:44

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市樂成宮是地方重要的信仰中心，台中市長盧秀燕、交通部長林佳龍今日先後前往參拜，由於樂成宮所在地東區是林佳龍的大本營，林佳龍連續15年每年大年初一都會到樂成宮拜拜，他表示，希望市政「一棒接一棒，建設不中斷」，他也會協助盧市長把台中建設得更好。

盧秀燕今日到4座宮廟參拜，並發放紅包，第1個行程是早上8時到樂成宮，對於為何首站選擇樂成宮，盧秀燕表示，多年來台中市的傳統習俗，從前市長林柏榕、張溫鷹、胡志強，都把樂成宮當成重要的信仰中心，所以每位市長都會到這裡參拜，祈求國泰民安。

林佳龍接著在9時抵達樂成宮，他表示，連續15年，每年大年初一早上，他一定到樂成宮拜拜，祈求媽祖保佑新的一年平安順利，尤其他住在這區，媽祖就像是自己的媽媽，有什麼話都可以告訴媽祖，不論他的身分是市長或市民，立委或部長，媽祖之前人人平等。

林佳龍也說，今年他擔任交通部長，特別來祈求所有國人出入平安、台灣國泰民安，而交通部的業務與人民生活密切相關，期待自己當個「以人為本」交通部長。

另外，針對媒體詢問是否希望台中重大建設能繼續推動，林佳龍說，選舉是一時的，建設是永遠的，如果可以為台中多做一點事，他都會全力以赴，包括2020台灣燈會將在台中舉辦，先前的大台中山手線、捷運路網，也希望一棒接一棒，讓建設不中斷，才是市民之福，他會協助盧市長把台中建設得更好。

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