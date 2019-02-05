與王世堅過年隔空互酸 柯文哲跳針連講7次「阿彌陀佛」

2019-02-05 12:27

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市長柯文哲與北市議員王世堅屢互槓，連過年也不例外。柯春節頻於網紅節目搶曝光，其中在昨發布「老天鵝娛樂」預告片段，柯被指定製作一杯「王世堅果飲」，柯揶揄「吃了一定會烙賽」，王聽聞反酸，他自小綽號是「王世堅『蚵』仔煎」，「我們可能是命中注定，註定柯文哲要被我『煎』」。柯今聽聞七回「阿彌陀佛」，強調過年要說好話。

柯文哲在年初一走訪15間宮廟，上午赴松山慈祐宮發放百份平安小燈，隨後受訪被問到有無吉祥話要說，他還是一樣，身體健康，萬事如意，闔家平安，平安是福。至於今年豬年，恰好屬豬有無安太歲？柯說，通常這種事是他媽媽處理。

由於又與王世堅互槓，媒體追問相關問題，包括喜歡吃蚵仔煎嗎？王說說你注定被他煎？有沒有話要跟他說等問題，柯不願多談，連說5次「阿彌陀佛」，強調新的一年都要說好話。

至於有無喝「堅果飲」？柯說，今天不要問這個；另有媒體詢問，有無拉肚子？柯指自己是醫生都會處理，再強調過年期間，都要講好話。

而王世堅昨也提到柯文哲應該學學高雄市長韓國瑜的氣度，柯對此又再回2次「阿彌陀佛」；面對媒體屢追問相關問題，更反問，「今天沒有其他題目可以問嗎？」

媒體又問會不會拒吃蚵仔煎？柯說，不會啦，還是照吃，蚵仔煎是台灣美食；至於吃的時候會不會想到王世堅？柯說，不會。

談到民眾排隊領取平安小燈，是否認為頗有人氣？柯則笑指是小燈製作精美，「我看他們是喜歡這個」。

柯文哲對於媒體頻頻追問，顯得招架不住，手中拿著剛才發放的平安小燈，頻誇製作品質良好，隨後更說「好啦好啦，今天訪問就到這裡」。

對於初一走訪15間宮廟，堪稱「鐵人行程」，柯文哲則說，沒有啦，大家高興就好。

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