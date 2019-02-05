高雄市長過年不在家 副市長代表赴佛光山叩鐘

2019-02-05 12:42

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜傳出農曆新年不在高雄，一家人到峇里島旅遊。除夕午夜改由副市長洪東煒代表，前往佛光山叩鐘，祝福市民闔家平安。

韓國瑜從小年夜起連續6天，未排公開行程，直到初五晚間才會參加愛河燈會開幕，傳出他一家人前往印尼峇里島旅遊，趁年假好好休息、睡覺，如同他之前說的「過年要靜靜的老烏龜，練龜息大法」，但韓國瑜春節行程相當保密，出國之說迄今未獲市府證實。

老大不在家，今年改由副市長洪東煒，於除夕午夜代表韓國瑜赴佛光山大雄寶殿燒年香、叩鐘祈福，並祝福市民身體健康、闔家美滿。

洪東煒表示，佛光山連續8年榮獲市府績優宗教團體，連續6年獲頒內政部績優宗教團體，不遺餘力推展文化、教育、觀光、宗教、公益等志業，讓愛普照人間。

洪東煒也祝福新的一年，所有法師法體康泰、法輪常轉，信眾心想事成、法喜充滿。

他說：「一念天堂、一念地獄」，期盼大家以同理心、慈悲心幫助需要幫助的人，也期許高雄市未來在韓國瑜帶領下，社會充滿正能量與真善美，年輕人能看到未來的機會與希望。

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