法鼓山除夕撞鐘祈福 蔡英文、馬英九握手沒交談

2019-02-05 00:58

〔記者俞肇福／新北報導〕法鼓山除夕撞鐘典禮今天晚間9點半登場，蔡英文總統、前總統馬英九、國民黨主席吳敦義、新北市長侯友宜與數千信眾，在寒風細雨中參與法鼓山撞鐘祈福活動；由於蔡、馬、吳3人都是2020總統大選熱門人選，法鼓山除夕撞鐘，藍綠總統候選人難得同場，卻沒有較勁的煙硝味。

蔡英文總統晚間抵達法鼓山撞鐘會場，與先抵達的馬英九、吳敦義握手致意，並未交談；這是蔡英文與馬英九第二次在法鼓山撞鐘祈福儀式上同框，去年法鼓山撞鐘祈福典禮上，蔡英文與時任行政院長賴清德、前總統馬英九、前副總統吳敦義同場撞鐘。

位在新北市金山區的法鼓山是台灣佛教界重要的佛教聖地，從2007年起，每年農曆春節除夕夜，都會在跨年的時刻進行撞鐘祈福活動，由方丈和尚與政商界重要人士一起執繩撞擊法華鐘，為國家祈福。

法鼓山方丈和尚果暉法師表示，今年適逢法鼓山創辦人聖嚴法師圓寂10周年，今年法鼓山社會關懷主題為「好願在人間」，鼓勵大眾「許個好願，讓它實現；積極行願，造福人間」，希望社會大眾「存好心」、「說好話」、「做好事」，一同為建設人間淨土而努力。

蔡英文總統表示，新的一年祈願國泰民安風調雨順，她會帶領執政團隊，以效率決心與執行力，為台灣進步發展而努力；馬英九則祝福國運昌隆，兩岸關係和平繁榮，吳敦義則祝福人人健康事事如意，兩岸和平發展。

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