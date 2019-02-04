高嘉瑜除夕擔任「一日店員」 年夜飯最愛這一味

2019-02-04 23:22

〔記者俞肇福／基隆報導〕今天是春節除夕，人氣極高的台北市議員高嘉瑜也回到故鄉基隆，在爸爸的百貨店擔任一日店員，不過生意不太理想，讓人氣很夯的高嘉瑜忍不住在臉書上抱怨，「都沒人來光顧。」還好，今天晚上年夜飯可以吃到她最愛的「魷魚螺肉蒜」，滿足她的思念。

高嘉瑜的爸爸在基隆信義市場旁開設百貨店，已經開設30多年，高嘉瑜說，到台北讀大學以前，她放學後都要回家幫忙顧店，讓媽媽抽空上去煮飯，因為除夕要吃團圓飯，媽媽要煮飯，她今日返鄉回到基隆，並到家裡開的百貨行擔任一日店員。

不過或許是除夕，大家都返家準備過年，百貨店生意似乎不甚理想，讓她忍不住說，「除夕回家擔任一日店員，但是都沒人來光顧。」並在臉書公開招攬生意，「棉被、床單、內衣、化妝品等百貨用品都有喔！」

文章PO出後馬上吸引大批粉絲留言，還有粉絲從中部、台北殺到基隆，跟她領春聯還合照，讓她大為感動；高嘉瑜說，今天晚上除夕夜，媽媽特地準備了她最愛吃的「魷魚螺肉蒜」，高嘉瑜說，吃完團圓飯就要返回台北，大年初一她要到內湖碧山巖參拜，同時也要發放春聯祝福選民豬年行大運。

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