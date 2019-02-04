共軍拍影片威嚇 陸委會嗆：只會讓台灣民眾厭惡反感

2019-02-04 18:27

〔記者林良昇／台北報導〕中共解放軍昨發布影片，片中出現台北101大樓等地標，充滿威嚇、挑釁意味，陸委會今表示嚴正抗議與不滿，並強調國軍充分掌握及監偵周邊安全情況，並即時妥適反應，請國人放心。

中共解放軍3日在微博發布影片，片中出現101大樓及解放軍戰機訓練畫面等。陸委會今指出，共軍近日發布威嚇宣傳影片，刻意出現台灣地標、歌曲，更強調戰機繞台等肅殺內容，我方不會隨之起舞。

陸委會強調，中共不放棄武力犯台，刻意在此時刻進行挑釁，破壞台海現狀及升高區域緊張情勢，北京當局「以武促統」的恫嚇行徑，只會讓台灣民眾厭惡反感 ，讓全世界愛好自由民主的國家更支持台灣。

陸委會重申，政府遵循蔡總統所揭示的「三個堅定 」原則，堅定守護中華民國台灣的主權安全，堅定維護民主自由的生活方式，並堅定地往壯大台灣的方向前進 ，絕不屈從於中共的文攻武嚇。奉勸中共當局勿再藉機生事、重蹈覆轍 ，改用正常健康的思維來看待兩岸關係才是正道。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/