春節連假鐵人！鄭文燦要跑100間寺廟參香、發福袋

2019-02-04 16:32

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市長鄭文燦今年農曆過年行程都以寺廟參香、發送福袋為主，按照慣例從初一凌晨前往有「桃園大廟」之稱的景福宮、蘆竹區五福宮、中壢區仁海宮拜頭香；初一早上7點就到仁海宮參香展開鐵人行程，預計從初一到初六將走遍桃園一百座寺廟，最遠的寺廟則是大溪東興宮，這是大溪、復興交界處頗負盛名的寺廟，春節期間預計將發出10萬個福袋。

桃園市登記立案的寺廟將近300座，鄭文燦去年過年期間參拜祈福了90多座寺廟，今年初估超過100座，鄭文燦除了初一凌晨走訪三寺廟拜頭香外，初一至初六每天要到10至15座寺廟祈福，平均每個寺廟發送700至1千個福袋，初估過年期間至少要發掉10萬個福袋，堪稱是鐵人行程。

事實上，今年是鄭文燦上任的第五個農曆春節，鄭文燦年年春節到寺廟參香，除體力超人外，記憶力更是驚人，他到每一個寺廟，不僅對寺廟淵源、歷史如數家珍，對於地方人士更是每個都能喊出名字，也讓地方覺得倍受尊重。

鄭文燦也提到，初一早上7點會到中壢仁海宮參香，仁海宮又稱為新街廟，已經有兩百多年歷史，見證中壢的發展，其主祀天上聖母「中壢媽」，也是地方重要信仰，而仁海宮長期投入環保、公益、慈善活動不遺餘力，祈求媽祖保佑市民安居樂業，下午則是陪同蔡英文總統到八德三元宮參香，三元宮是八德大廟，主祀三官大帝，也希望在新的一年，大家都能得到滿滿的祝福。

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