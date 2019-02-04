鄭文燦除夕榮家圍爐 誇讚榮民是國家資產

2019-02-04 16:37

［記者謝武雄／桃園報導］今天是除夕夜，桃園市長鄭文燦前往榮譽國民之家、移工餐廳及廣豐新天地，祝賀市民朋友新年快樂；他也提到，今年是豬年，豬代表財富和吉祥，今年福袋設計7隻小豬造型增添喜氣；至於市府春聯「珠圓玉潤」則有和諧、吉祥象徵，也祝賀市民朋友新年擁有更多好運氣。

鄭文燦上午前往八德區榮譽國民之家參加除夕圍爐，受到榮家主任古道中等人熱烈歡迎，鄭文燦說，退休榮民是國家資產，市府會給予榮家更多支持，同時也鼓勵榮民伯伯多從事各項休閒活動，更感謝榮家用心，提供良好的飲食、起居環境和活動等，讓榮家成為長期照護的典範，讓榮民伯伯退休生活更加精彩、豐富。

鄭文燦下午則前往桃園區永順泰國餐廳及Ratna Sari印尼餐廳、八德廣豐新天地發送「諸事大吉」福袋及「珠圓玉潤」春聯，鄭文燦也提到，市府於廣豐新天地周圍規劃兒童美術館、運動中心、圖書館、兒童玩具博物館和綠線捷運等建設，所有建設都會一一完成，未來八德生活圈將更加便利。

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