柯P年菜做「王世堅果飲」 王世堅酸：「柯」注定被我煎

2019-02-04 16:17

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲與政壇死對頭北市議員王世堅又槓上，柯文哲與網紅拍攝賀年影片，其中，「老天鵝娛樂」邀柯P做年菜，製作「王世堅果飲」，遭柯文哲毒舌嗆說「吃了一定會烙賽」。王世堅聽聞反酸，他自小綽號就是「王世堅『蚵』仔煎」，「我們可能是命中注定，注定柯文哲要被我『煎』」。

柯文哲農曆春節間與4名網紅合作推出影片，今晚除夕夜最先播出是眼球中央電視台的春晚聯歡晚會，明日（初一）的老天鵝娛樂，今早釋出預告片段，片中看到柯文哲與「學姊」北市府副發言人黃瀞瑩一起上節目。

「老鵝魔法廚房」節目中，製作單位拿王世堅當哏，讓柯文哲製作「王世堅果飲」，結果柯文哲卻說，吃了一定會「烙賽」，還說「我有騙你嗎？我有失言嗎？沒有吧！」

接著，柯文哲手作「義腸施鹽窯烤柯Pizza」，一邊在Pizza餅皮上塗抹番茄醬，一面說「抹紅之後下面再來就抹黃跟抹黑，因為他們也想不出什麼好方法」，只有這一招對付他而已。

王世堅今日下午接受媒體訪問時表示，「君子報仇是三年不晚，柯文哲報仇是一天到晚，柯文哲他應該好好學學韓國瑜的氣度，難怪韓國瑜一直婉拒跟柯文哲碰面，怕又被柯文哲帶壞，我覺得剛過舊曆年，我也不想罵柯文哲了。」

王世堅還說，奇怪，從來沒有人批過堅果飲，「柯文哲他腦袋瓜裡只有政治、只有選總統，所以永遠都只有政敵，永遠都只有頭號戰犯，對健康很不好，一年365天你好歹也休息一天。」

對於老天鵝娛樂把政治人物入菜，網友戲稱柯文哲是「鮮蚵」，記者詢問喜不喜歡吃，王回應，「我比較喜歡蚵仔煎，我從小到大綽號蚵子煎，現在想起來，把蚵拿來煎，我們可能是命中注定，注定他『柯』就是要被我煎！」

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