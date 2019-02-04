初選替朱立倫加油打氣 侯友宜：市政先做好

2019-02-04 11:58

〔記者何玉華／新北報導〕身為國民黨執政的6都首長之一，又是國民黨總統熱門人選朱立倫的接棒人，新北市長侯友宜對國民黨總統選舉的態度受到注目，被問到是否會為朱立倫加油打氣，侯友宜表示，選舉的關鍵是候選人本身，旁人只能給他拍手加油，自己多努力，才是最實在的；至於他是否會參與輔選，侯友宜說，把新北市的市政做好，就是最重要的輔選方式。

侯友宜說，候選人只要能夠誠心誠意，真正地為市民付出，而且能夠支持市政建設，讓新北市能夠往上發展，他都會站在同一個理念上給予支持；至於是否會去輔選任何人，侯友宜表示，他現在最重要的輔選方式，就是把新北市的市政做好，讓新北市市民對侯友宜能夠支持跟滿意，還有一點時間的話，再去給候選人加油打氣，才有實質的意義。

至於目前檯面上，朱立倫有許多競爭對手，侯友宜有沒有什麼特別的方式幫朱立倫打氣？侯友宜說，選舉最重要的關鍵是候選人本身，要不斷地往前衝刺，朋友也好，同事也好，甚至親屬也好，都只能給他拍拍手加油打氣，希望他往前走。在現階段的過程，每個人自己要多努力，這才是最實在的。

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