曾與肺結核犯人關在一起 前南縣議長吳健保6日遣返回國

2019-02-04 11:18

〔記者萬于甄／台南報導〕前台南縣議長吳健保因涉及職棒假球案遭通緝，躲躲藏藏將近4年，上月17日向警方投案，預計6日上午搭乘班機遣返回台；外傳吳健保拘留期間疑與感染肺結核逝世的嫌犯同寢，讓親友相當擔心，也希望警方押解時能多加留意。

年近70歲的吳健保因職棒假球簽賭案，經高等法院以恐嚇、詐欺等罪嫌判刑，其中，詐欺罪遭判處3年2個月不得易科罰金，需入監服刑，但吳健保在服刑前一刻棄保潛逃，遭新北地檢署發布通緝，在海外一躲就是4年的時間。

刑事局上個月17日偕同菲律賓警方前往吳健保在菲國的藏匿點逮人，並帶到拘留所留置，原希望能趕在農曆過年前返台歸案，但經台、菲兩國交涉後，預計6日上午搭機遣返，中午押抵國門，將先帶到刑事局訊問後，再入監服刑。

外傳，吳健保拘留在菲國期間，與一名美籍疑感染肺結核的嫌犯同一間寢室，該嫌犯日前病發身亡，台灣親友得知消息後，相當擔心年邁的吳健保遭感染，也希望警方屆時可多加防範與留意。

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