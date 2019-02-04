深惡痛絕酒駕 侯友宜呼籲「三法齊發」

2019-02-04 11:20

〔記者何玉華／新北報導〕新北市長侯友宜今（4）日早上到新北市立聯合醫院三重院區慰勉除夕值班的同仁，侯友宜說，感謝他們在過年期間，仍在工作崗位上戰戰兢兢的付出，其他人才能安心地回家；對年前台中有酒駕造成兩死悲劇，侯友宜認為，對酒駕要執法、守法、重法「三法齊發」，非常贊成朝不確定的故意殺人修法。

侯友宜在年前最後上班日，傳出感冒臨時取消兩行程，引起關切；侯友宜說，輕微感冒，休息幾個小時以後，就沒有問題了，所以昨天早上去果菜市場慰問攤商，昨天晚上去視察酒駕勤務，今天來看辛苦的醫護同仁。

對酒駕頻傳致死意外，尤其在過年前更顯悲戚，法務部研議朝酒駕視同殺人故意來修法，最重可判死刑；侯友宜說，酒駕的人讓他深惡痛絕，酒駕在執法、守法的觀念，以及重法，要三法齊發；重法之前已經修過一次，仍然沒有辦法嚇阻，他認為應採取更嚴謹的態度來面對是，所以非常贊成朝不確定的故意殺人修法，甚至更擴大去想一些方式，如何用大家的力量共同來勸阻；不要拖，不要讓酒駕再造成更多的家破人亡，令人鼻酸。

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