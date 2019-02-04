反擊「戰鷹繞著寶島飛」 國軍新春短片大秀火力

2019-02-04 10:48

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國解放軍空降兵官方微信昨發布一首新歌「我的戰鷹繞著寶島飛」，除MV內出現多個台灣地景，還將台灣諸多地名納入歌詞內，威嚇氣息濃厚。對此，國防部稍早發布一支短片，強調「Freedom is'nt free（自由並非無代價）」，更秀出包括雄三超音速反艦飛彈、雄二反艦飛彈、基隆艦可發射標二飛彈的Mk26飛彈發射架等操演情形，宣示捍衛國土決心。

國防部公布的影片中，除上述飛彈，亦納入戰車、自走砲重砲射擊、海軍艦艇與空軍戰機的演訓畫面。國防部表示，敵情的威脅，更加堅定我們守護自由民主的決心，捍衛中華民國的永續發展，維持台海和平以及區域穩定，更是全體國軍官兵共同努力的核心價值。

總統蔡英文日前以「國軍守護每一寸國土的決心不變」、「國軍強化戰力的努力不變」、「走向國防自主的決心不變」等「三個不變」期許國軍，國防部也表示，面對局勢變化，「三個不變」是國軍對於國人的承諾，並也謝謝國人年來的支持，國軍春節戰備不打烊，全體官兵將日以繼夜，在各自的崗位上，持續守護國人的安全。

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