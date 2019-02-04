「養豬大戶」陳師孟 貼身豬項鍊藏玄機

2019-02-04 10:22

〔記者鍾麗華／台北報導〕走進監委陳師孟的辦公室，「豬時鐘」在牆上滴答作響，門口的「飛天粉紅豬」來回搖擺，成排的「豬盆栽」佔據窗邊，「豬頭桌燈」拉線懸掛的還是小豬，便條紙盒、手機架、毛線筆套、馬克杯、相框、擺飾與垃圾桶.......，「除了豬，還是豬」。今年是豬年，應景的豬春聯，自然少不了。

生肖屬鼠，生性卻愛豬。陳師孟回憶，他在台大經濟系任教時，為中華民國票券金融協會撰寫研究報告，隔年到年會做專題報告，當時正值豬年，年會發送的紀念品是銅豬紙鎮，他剛好讀到英國前首相邱吉爾的傳記，書中的一句話，「狗仰視人、貓俯視人，只有豬平視眾生」，開啟他的豬仔收藏生涯。

從38歲第一件銅豬紙鎮開始，71歲的陳師孟已收藏5000件各式各樣的大豬與小豬、公豬與母豬，其中1400件豬仔，已於2012年捐給高雄橋頭糖廠，成立「豬仔文物館」。他解釋，父親曾任橋頭糖廠廠長，兒時在糖廠宿舍長大，台糖跟他一樣是「養豬大戶」。

為了豬仔，陳師孟曾加入美國的「快樂豬收藏家俱樂部」，當時每年暑假飛到美國交易買賣，也三不五時上網競標。這麼多的收藏，據他估計，花的錢沒超過台幣5、60萬元，最貴的一隻是台灣交趾陶豬藝品，要價6萬元，是在募款餐會標下的。

研究貨幣經濟的他，最喜歡還是收藏豬硬幣。陳師孟細數，美國、索馬利亞、肯亞、丹麥等十幾國曾發行過錢幣，德國、越南等國也有鈔卷，這些都已絕版；為了「現寶」，他已全數捐到橋頭糖廠。

陳師孟的豬領帶去年成為媒體焦點，他的豬領帶有上百條，幾乎出自各地機場的領帶連鎖店，他自豪地說，「應該都買齊了」。不過，最大遺憾仍是，網路沒標下一條7隻小豬的領帶，讓他魂牽夢縈十幾年。

不掛領帶時，陳師孟總會戴著朋友送的豬項鍊，別以為這是裝飾用的，他打開項鍊上的豬頭，原來是個放舌下錠的小藥罐，對心臟裝支架的他而言，這是保命、「救心」的幸運豬。

陳師孟的「豬仔哲學」正如邱吉爾所言，是為人處世應有平視眾生的胸懷，不是刻意討好他人、也不是與人為敵。而他大聲疾呼的司法改革，盼法官、檢察官能走出巨塔，坦蕩回應人民，正是這樣的哲理。

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