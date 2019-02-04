網傳韓國瑜過年出國 議員：鄭文燦應該學學！

2019-02-04 11:36

〔即時新聞／綜合報導〕網傳高雄市長韓國瑜近日與家人前往峇里島旅遊。對此，桃園市議員王浩宇在臉書撰文，他要桃園市長鄭文燦「應該學學」。

王浩宇表示，美國數任總統都會放假帶家人出遊，已成一種傳統，且大家都知司機疲勞駕駛很恐怖，他反問「那疲勞施政的首長呢」？並解釋台灣政治人物宛如工作狂，整天行程滿檔、四處跑攤，卻幾無私人時間。他不禁直呼：「這樣的政治，對台灣來說是健康的嗎？」

王浩宇指出，他不只一次建議桃園市長、局處首長「應該每年都要有至少一週的強迫假期」，逼其放下工作好好休息，他舉例，今年過年前後，鄭文燦一樣行程滿滿，「凌晨1點參香、7點發福袋」，沒什麼時間睡覺，也無法陪伴家人。

王浩宇提到，鄭文燦孩子年紀還小，很需要爸爸這角色，並指其每天只能睡前看到爸爸一下下，多年來一起出去玩的機會也沒有，他感嘆：「從政一定要這樣犧牲家庭生活嗎？」

他建議鄭文燦、柯文哲「應該學學韓國瑜」，每年固定找時間出國、自我沉澱、吸收國外知識，然後回來繼續打拚，對市政更有幫助。

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