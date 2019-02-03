酒駕罰不怕 柯文哲呼籲：應當成「病人」來看待

2019-02-03 20:27

〔即時新聞／綜合報導〕針對近日酒駕致死案件頻傳，台北市長柯文哲今表示，他比較傾向將酒駕者當作「病人」來看待，除了警方加強取締的同時，醫療協助也應雙管齊下，才有效解決酒駕問題、降低酒駕的再犯罪率。

柯文哲今在臉書上說，今天是小年夜，很多市民朋友已經提前返鄉過年了，但同時他也要提醒大家，喝酒不開車，開車不喝酒，千萬不可以酒駕。而對於昨天有酒駕累犯一次撞死2人，柯文哲表示，他比較傾向將酒駕犯罪者當成「病人」看待，因為若沒有醫療的協助，「罰再重、關再多，出來後還是會再犯」。

柯文哲指出，根據台北市聯合醫院的研究數據，近8成的酒駕個案都有飲酒的問題，且有3分之2的個案是「酒癮」，但這些個案經過治療及追蹤後，6個月內再犯率為2%至3%，一年內再犯率則為6%至7%，比未接受任合治療者的再犯率18.7%降低許多。

「透過醫療協助，能讓酒駕問題有效減少」，柯文哲呼籲，民眾若一定要喝酒，則可以學他搭公車就好，這樣安全和環保都能一次顧到。

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