公投可與大選脫鉤！林濁水嘆「憲政精神」喪失

2019-02-03 17:11

〔即時新聞／綜合報導〕中央選舉委員會1月31日將公投法修正草案送交行政院審查，新版規定公民投票不一定要與大選合併舉行；民進黨新潮流派系大老林濁水對此嘆道，「憲政精神到底被丟到什麼地方去了。可哀」。

目前公投法23條規定「主管機關應於公民投票案公告成立後1個月起至6個月內舉行公民投票，該期間內有全國性選舉時，應與該選舉同日舉行」；中選會代理主委陳朝建1月31日指出，許多民眾擔心公投綁大選造成的亂象在2年後的總統大選再次發生，因此中選會將「應」與該選舉同日舉行，修改為「得」與該選舉同日舉行。

陳朝建表示，中選會也打算將公投準備期從1個月增加到3個月，新版公投法修正草案已函送行政院會，待審查完畢後會再送進立法院供立委們核定。

林濁水對此不表認同，他認為，從解嚴後各政黨為了公投法「吵了30年，吵到翻臉」，中選會卻決定公投不一定要綁大選，「都是巧門考量」，就像從前有人認為「總統立委要分開選」，執政空窗期才不至於太長，也有人覺得「黨基本盤弱」，因此合併舉辦能讓總統候選人發揮「母雞帶小雞」的作用，拉抬同黨立委聲勢。

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