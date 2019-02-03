刮3000只中100元... 鄭文燦尷尬：原以為能中賓士

2019-02-03 16:10

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市長鄭文燦今天前往投注站關懷弱勢團體，還自掏腰包買了2500元的刮刮樂試手氣，結果鄭文燦運氣頗差全摃龜，店家看不下去免費贈一張中獎率100％、500元的刮刮樂，也只刮中了100元，他尷尬表示，原以為能中賓士，沒想到只刮到100元。

今天是小年夜，鄭文燦沒把握年假好好休息，反倒是一早就展開第2天的「鐵人行程」，上午9點他先前往桃園區風禾公園，視察改善工程的親子遊樂器材使用情形，許多民眾聽聞鄭文燦要發紅包，紛紛排隊等著討福氣，鄭文燦也向在場近千位民眾預告，今年戀戀魯冰花季提前於9日登場，至24日前民眾都可前往龍潭大北坑、三水及三和社區賞花。

接著，上午11點他到投注站慰勞弱勢團體，他表示，公益彩券盈餘基金是地方政府推動社會福利相當重要的預算來源，每年約300億元公彩盈餘，桃園依人口比例約可分到10億元經費，多用於全民健保及照顧身心障礙者、原住民族、中低收入戶家庭等弱勢族群上，平時也舉辦公益路跑、公益彩券宣導等活動，鼓勵市民朋友買彩券做公益，協助市府照顧更多弱勢團體。

鄭文燦也自掏腰包拿出3000元，表達對弱勢團體的支持，他買了2500元刮刮樂，其中1張是2000元的「2000萬超級大紅包」，1張是500元的「大富翁，」不料，2張刮刮樂都沒讓他中獎，老闆看不下去，免費贈他一張中獎率100%的「金豬獎」，才終於中100元，此外，他也買了500元的大樂透，今晚開獎。

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