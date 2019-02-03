謝龍介選戰比照韓國瑜 文宣主打「台南發大財」

2019-02-03 16:08

〔記者蔡文居／台南報導〕國民黨台南市立法委員候選人謝龍介比照韓國瑜去年參選高雄市長的競選口號，文宣主打「台南發大財」。他今天公佈過年走春行程，邀請民眾在春節期間來台南，一同拜廟祈福。

謝龍介說，過年期間，競選團隊規劃一系列拜廟活動，從大年初一到大年初四，每日行程滿檔，一口氣跑完14區，除和民眾搏感情外，最主要是希望能為各地區的產業觀光盡份心力，呼籲民眾觀覽巡禮各區景點後，別忘了品嘗最在地的美食小吃。

謝龍介今天公佈的過年走春行程，文宣比照韓國瑜去年參選高雄市長主打的「高雄發大財」，他這次走春的文宣則主打「台南發大財」。

他表示，距離3月16日選舉投票日僅剩42天，「拚經濟、顧腹肚、挺基層、打通路」，讓台南農漁民不必再擔心銷售問題，照顧勞工朋友也推動社會福利，就是最好的民調。

他說，雖然選區範圍遼闊涵蓋山海線，他會抓緊時間與選民直接面對面爭取支持，卯足全力進行最後衝刺，也邀請第二選區的民眾以強大的熱情，在新的一年一同改變自己的未來。

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