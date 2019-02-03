中國湖南現H9N2流感 旅遊警示亮黃燈

2019-02-03 14:18

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國湖南省近期發現H9N2流感病例，疾管署今將旅遊警示提升至第二級黃色警示。陸委會今天提醒國人，赴陸旅遊應特別注意安全及加強自我健康照護。

陸委會今天發布新聞稿表示，疾管署針對中國大陸湖南省近期發現H9N2流感病例，已將該區旅遊疫情建議提升至第二級「警示」（Alert）。

陸委會說明，目前中國大陸（不含港澳）旅遊疫情建議中，列為第二級「警示」（Alert）區域包括北京市、江蘇省、廣東省、福建省、安徽省、湖南省及廣西壯族自治區等7地；其餘省市則列為第一級「注意」（Watch）。

陸委會提醒國人，赴陸應注意自我健康照護，禽肉及蛋要熟食、要以肥皂徹底洗手、出現症狀要戴口罩速就醫、與禽鳥長期接觸者要接種流感疫苗、要均衡飲食及適當運動；不生食禽鳥蛋類或製品、不走私及購買來路不明禽鳥肉品、不接觸或餵食候鳥及禽鳥、不野放及隨意丟棄禽鳥、不將飼養禽鳥與其他禽畜混居、不去空氣不流通或人潮擁擠的場所。

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