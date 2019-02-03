中市稱AIPH未寄信給盧秀燕 民眾爆料是寄給秘書長

2019-02-03 14:25

〔記者張菁雅／台中報導〕台中花博因市府延遲給付第1期權利金，險些遭國際園藝生產者協會（AIPH）終止主辦權。台中市政府日前表示，AIPH未直接寄催繳信給市長盧秀燕。但民眾今日向本報爆料指出，AIPH先後寄2封郵件給前副市長徐中雄、現任秘書長黃崇典，盧秀燕都知情。

徐中雄表示，郵件內容只是AIPH不知該如何聯絡盧秀燕，他已透過管道將此信轉交。黃崇典則說，他不是市府與AIPH聯繫的窗口，AIPH寄信給他「不合常理」，且他的電子信箱一直未啟用，直到2月1日才被告知信寄到他的信箱。

AIPH日前因未收到台中市政府支付的花博第1期權利金，發函市府限期給付，否則將終止台中市的花博主辦權。市府1日已匯款7萬多歐元給AIPH，並表示，「AIPH並未直接寄信給盧市長」，但市府仍聯絡對方取得該信函，而信內相關問題均已溝通化解疑慮，並會進行良好協商。

民眾爆料指出，盧秀燕本人雖然沒收到信，但早已知道有此信件，AIPH秘書長的郵件在去年12月6日寄給徐中雄，徐中雄轉給盧秀燕，盧秀燕才指派副市長令狐榮達與對方聯繫，令狐榮達也承諾今年1月初會解決免費政策的爭議及付款。今年1月29日，AIPH秘書長的信則是寄給黃崇典與徐中雄，盧秀燕也知情。

對此，徐中雄表示，前市長胡志強任內，台中市從爭取到拿到花博主辦權任內，都是他與AIPH聯繫，因此與AIPH秘書長很熟，去年底市長選舉後，換了新市長，對方不知道如何與盧秀燕聯絡，去年12月6日寫信給他，他將信件影印後，透過管道轉交給盧秀燕，但他未收到1月29日的信。

黃崇典則表示，他不是市府與AIPH聯繫的窗口，窗口是副秘書長、花博辦公室執行長陳如昌，他過去也從未接觸過AIPH，AIPH寄信給他「不合常理」；另外，他就任後，電子信箱因設定有問題，一直未啟用，手機也因更新出狀況而無法收信，根本不知道AIPH寄信給他，直到2月1日下班前，才被陳如昌告知信寄到他的信箱。

黃崇典說，盧市長收到徐中雄轉交的信件後，確實有指示令狐榮達與對方聯繫，對方當時表示要放假過耶誕節了，等收假後再聯絡，但令狐榮達之後去美國，對方打電話到令狐家中，以致聯繫不上。

台中市政府新聞局長吳皇昇也表示，經查，信件寄到黃崇典尚未啟用的信箱，黃崇典非花博聯繫窗口，事後得知也回信給AIPH提醒及提供市府聯繫窗口，所以「沒有市長早已得知」一事。

吳皇昇強調，眼前無須針對爆料多做說明，對事情毫無幫助，只要化解先前造成延遲給付的問題及疑慮，跟AIPH單位做好良善溝通，負起責任把花博辦好，維護台中市民權益，促進花博經濟，才是市民真正期盼的事。

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