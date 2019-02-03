法務部研擬酒駕致死＝故意殺人 藍委肯定正面回應

2019-02-03 13:10

〔記者林良昇／台北報導〕台中市昨發生酒駕累犯再肇事，造成2名機車騎士身亡，法務部將研擬朝向比照故意殺人的可行性修法。立法院國民黨團總召江啟臣表示，法務部總算作出正面回應，將持續要求行政部門拿出具體行動，請法務部加快提案，列為優先法案。

江啟臣表示，這幾天許多立委都提出對酒駕的意見，他也認為應增列無期徒刑與死刑為法定刑，畢竟看到受害者父親痛徹心肺的嘶吼控訴，有誰還能無動於衷，呆若木雞？立院國民黨團已整理黨籍立委酒駕相關法案，列為新會期優先法案，儘速回應社會期待與要求。

江啟臣強調，刑罰只是重要嚇阻手段之一，真正的目的是要成功達到「酒後不開車」的效果，彰顯社會對「酒駕零容忍」的態度，提高社會預防酒駕的警覺意識。

江啟臣認為，除了提高罰則外，他將要求行政部門研議，酒駕者須穿上酒駕警語背心，強制社會服務，從中獲得反省，亦透過酒駕者社會服務的「既視感」，加強社會宣導警示。

江啟臣說：「過往反對酒駕提高刑度最力的法務部覺醒了？」法務部總算做出正面回應，準備將酒駕殺人朝向「故意殺人罪」方向修正，並且考慮沒收酒駕犯行者車輛，他將持續要求行政部門拿出具體行動，如果朝野對此有共識，請法務部加快提案，更請行政院列為優先法案，讓法案在最快時間通過。

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