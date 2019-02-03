2020「朱韓配」？ 朱立倫：套句韓國瑜的話「先好好過個年」

2019-02-03 13:02

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕新北市前市長朱立倫，一連2天到桃園發紅包，今天上午他接連走訪中壢忠貞市場、桃園慈護宮，所到之處都擠滿熱情粉絲，更有民眾高喊「朱總統好」，現場氣氛相當熱絡。媒體問及，2020是否可能「朱韓配」，他未正面回應，僅說現階段是誰配誰都還沒有開始，幽默表示，套句韓市長的話「先好好過個年」，大家不要想太多。

朱立倫強調，自己的目標就是國民黨一定會贏，不是為了個人，不是為了政黨，是為了中華民國、整個台灣，提到國民黨設下的目標，就是要能夠重振台灣的經濟，改善兩岸關係，讓民眾能好日子，讓下一代更有希望，所以一定要贏。

朱立倫表示，國民黨一定要提能夠勝選的候選人，「從來不會覺得說非我莫屬，也沒有覺得說要捨我其誰」，不過，話鋒一轉，他說，但是目前收到很多很多民眾的鼓勵跟支持，「一定全力以赴、全力加油」。

對於民眾相當關注的高雄市長韓國瑜，朱立倫則說，韓國瑜是國民黨目前最重要的地方首長，他個人也認為韓國瑜很重要，但應該先把高雄市政做好，至於民眾對他的支持及期待國民黨都可以理解，也提到，他認為韓國瑜跟他一樣，不是為了個人及黨的勝選，而是為了國家為台灣。

媒體追問，民眾期待是否會跟韓國瑜搭檔參選總統？朱立倫重申，2020年國民黨要勝選，任何的情況都是開放的，現在沒有去強調搭配的問題，或是誰配誰，因為現階段是誰配誰都還沒有開始，套句韓市長講的話吧，先好好過個年，大家先不要想太多，然後我們全力以赴，大家加油。

媒體好奇，是否用全民調的方式推出總統候選人？朱立倫說，全民調是目前國民黨在大部分的選舉當中，不管去年的九合一或重要的選舉都會採用的，就他判斷，包括接下來的立委也會採用全民調，不過由於不同的建議，他也表示尊重，期盼可以用一個方法就讓國民黨能夠團結，並盡快產生符合民意的候選人，「不管是總統也好立委也好，不管其他選舉都一樣」。

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