中市1999春節不打烊 盧秀燕讚話務人員是「城市英雄」

2019-02-03 12:49

〔記者張菁雅／台中報導〕今年春節假期長達9天，台中市1999專線仍24小時不打烊，市長盧秀燕今日前往1999話務中心，慰問話務人員並發放紅包，稱許他們是「城市英雄」，感謝他們犧牲與家人團聚時間，為台中市民服務。

盧秀燕在研考會代理主委曾能汀陪同下，親自到1999話務中心，逐一向每位輪值人員握手、90度鞠躬致謝，並發送紅包，慰問他們的辛勞，也請話務人員代為感謝他們的家人。

盧秀燕說，為了讓市民平安過好年，市府有許多同仁犧牲假期，以及與家人團聚時間，春節期間來值勤，包括1999話務中心人員、警察、交通人員等，她代替全體市民感謝他們犧牲奉獻，他們堪稱「城市英雄」，守護鄉親，守護台中。

曾能汀指出，市府自2009年設立「1999台中市民一碼通專線」，全年無休提供市政諮詢、派工通報、陳情申訴、活動查詢等服務，至今累計通話量已逾1280萬通，去年每月平均6萬5000通進線，深受市民廣泛使用與信賴。

此外，研考會表示，過去1999服務範圍主要以市政服務為限，自今年1月起擴大服務範圍，包括查詢電話範圍不設限、規劃公車路線不限查詢條件、諮詢項目不限市政服務等，藉由服務內容提升，貼近市民，也提升民眾滿意度。

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