鄭世維發韓國瑜紅包 「韓粉」漏夜排隊等候

2019-02-03 12:09

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨新北市三重區立委參選人鄭世維今天在三重南聖宮發放高雄市長韓國瑜的紅包，限量2000份，有民眾凌晨0點就來排隊，鄭世維邀請高雄市副市長李四川站台輔選，並製作韓國瑜的人型立牌，希望滿足三重鄉親的期待。

李四川表示，鄭世維自掏腰包製作韓國瑜的紅包，發給三重的民眾，他感謝鄭世維替高雄宣傳，未來只要有需要，韓國瑜會盡快安排時間北上，替鄭世維輔選。

被問到鄭世維是否歸類為「朱系人馬」，李四川笑說：「他也是我的人馬。」不管什麼系，為民眾服務才是最重要的。

鄭世維說，「韓流」在全國各地都很旺，三重鄉親也希望得到韓國瑜的紅包，包括臉書、電話等，民眾不斷催促，因此他透過高雄市的議員朋友爭取到2000份，並邀請李四川北上替他打氣，希望韓國瑜在春節期間好好休息，過完年後他會積極聯繫韓國瑜，盼盡快與他合體，至於對手余天要邀請任何人輔選，他都尊重。

住在板橋的王先生凌晨0點就來排隊，他說，自己是「韓粉」，先前因為工作的關係，無法南下替韓國瑜加油打氣，得知鄭世維要發放韓國瑜的紅包非常開心，希望拿到後可以一整年好運。

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