國民黨拱韓國瑜選總統 余天：我比較喜歡王金平

2019-02-03 11:41

〔記者賴筱桐／新北報導〕近來國民黨內有人力拱高雄市長韓國瑜參選總統，民進黨新北市三重區立委參選人余天對此表示，這是國民黨的家事，但是他比較喜歡王金平，如果雙方有機會碰面，會向王拜年。

余天今天至三重中央市場掃街拜票，針對對手鄭世維今天發放韓國瑜的紅包，余天說，他也有拿到蔡英文總統的紅包，但數量不多，只能發給各單位，無法一一發放給民眾。

對於有基層勸進韓國瑜選總統，余天認為，才剛選上高雄市長，又要馬上選總統，這樣不太好，應該禮讓王金平，至少王在人和方面做得不錯，不管面對民進黨或國民黨，事情都處理得很好。

余天表示，雖然這是國民黨的家事，但他比較喜歡王金平，過去他在立法院時，彼此交情很好，他熟悉王金平的為人，如果雙方有機會碰面，會向王拜年。

是否找行政院副院長陳其邁輔選？余天表示，有這樣的想法，但還沒有聯絡，並說「他應該會來吧！」

至於近來是否碰到前新北市長朱立倫，余天說，最近沒有正式見面，但他之前是新北市政府的顧問，可是經常不去開會，有時候朱立倫碰到他就說：「你是最爛的顧問，都沒有來開過一次會。」

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