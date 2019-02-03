酒駕慣犯稱「撞死就撞死」 徐國勇：對一再酒駕感到憤怒

2019-02-03 11:34

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台中市2日發生一起酒駕致死車禍，一名酒駕又逆向的陳姓男子，在大里區撞死2名騎士，甚至對目擊民眾冷血表示，「撞死就撞死了，趕緊處理好他要回家休息」。對此，內政部長徐國勇今日在臉書「憤怒」提及，內政部會積極與法務部、交通部討論對酒駕累犯，提出更嚴格防制作為。

徐國勇表示，看到酒駕慣犯肇事致民眾死亡的新聞，非常難過，對於不幸死亡的民眾深表哀悼，更對於一再酒駕的駕駛感到很憤怒。

徐國勇指出，法務部今天已表示，針對酒駕致人死亡，將研擬朝向比照故意殺人之可行性修法。「我們內政部也會積極與法務部、交通部討論，對於屢次酒駕者提出更嚴格的防制作為！」

徐國勇說，前幾天他才特別錄製影片，提醒民眾尾牙、春節餐敘「開車不喝酒、喝酒不開車」，今天要再次、嚴正的呼籲酒後切勿駕車，酒駕除了傷害自己外，可能還會導致別人美好家庭的破碎。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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